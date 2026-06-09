‘Ndrangheta, stop alle chat Sky Ecc nel processo ai Gallace: la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della Dda

la decisione

ROMA La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Dda di Catanzaro relativo all’uso processuale delle chat criptate Sky Ecc acquisite dalla Francia, nell’ambito del processo “Kleopatra” contro la ‘ndrangheta legata alla cosca Gallace di Guardavalle. In particolare, il ricorso era stato presentato dalla procura catanzarese contro il provvedimento con cui il Gup aveva disposto nuove verifiche sull’acquisizione delle conversazioni criptate, una tesi sostenuta sia dalle difese che dal sostituto procuratore della Suprema Corte Raffaele Piccirillo che ne aveva chiesto la dichiarazione di inammissibilità.

Il nodo delle chat Sky Ecc

Il giudice dell’udienza preliminare aveva accolto alcune sollecitazioni difensive, disponendo l’acquisizione di informazioni e atti su diversi profili: eventuali iscrizioni degli imputati in procedimenti instaurati dalle autorità giudiziarie belga e francese, arco temporale di protrazione delle chat Sky Ecc dal server francese verso la Dda catanzarese, eventuale partecipazione di altre autorità straniere all’estrazione delle conversazioni, modalità di estrazione, trasmissione e ascolto delle chat da parte della polizia giudiziaria italiana e straniera, eventuali indagini all’estero a carico degli imputati e indicazione dei reati per i quali erano state disposte le acquisizioni in Francia. Per Piccirillo il ricorso era inammissibile per la regola generale della non autonoma impugnabilità dei provvedimenti interlocutori emessi dal giudice, che possono essere impugnati soltanto insieme alla decisione finale. I giudizi si sono oggi espressi dichiarando inammissibile il ricorso della Dda di Catanzaro, una decisione che potrebbe rappresentare una svolta per il processo. (redazione@corrierecal.it)

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