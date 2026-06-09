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VILLA SAN GIOVANNI “Non ho nessun timore, non ho fatto assolutamente nulla. È una ricostruzione completamente erronea. Mi auguro che lo abbiano fatto in maniera involontaria”. Lo ha detto l’avv. Giacomo Saccomanno, dopo il sequestro di materiale informatico nella sua abitazione nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma sul Ponte sullo Stretto. “Mi dispiace per il povero giudice Tommaso Miele e per lo stesso Enzo Virgiglio che tra l’altro è un amico che conosco da 60 anni. Non capisco come un semplice commento sia motivo di corruzione”. “E’ una perquisizione-sequestro, di impianti telematici che io ho consegnato immediatamente ai carabinieri senza nessun problema – ha aggiunto l’ex commissario della Lega in Calabria -. Nulla è stato fatto e nulla è stato commesso. Dalla stessa lettura della richiesta emergono una serie di inesattezze e comunque mai una conversazione mia diretta con Miele che si trova coinvolto in questa vicenda, non certamente per fatti corruttivi, non ha nemmeno votato”. “Non so che cosa ha fatto, e quindi non ho idea di cosa possa essere incolpato. È una cosa che lascia inebetiti. In Italia ormai, siamo messi in queste condizioni. Ci rido sopra perché ho la coscienza a posto – conclude Saccomanno – Farò quello che devo fare come avvocato. Chiederò di essere sentito per smentire tantissime di quelle illazioni che non esistono. Mi dispiace che dinanzi a una situazione del genere e a delle indagini preliminari si faccia un comunicato stampa da parte della Procura romana. Questo mi dispiace perché questo è un vero e proprio caso di rivelazione di atti di ufficio. Mi dispiace perché significa che la giustizia non funziona”. (Ansa)

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