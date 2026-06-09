Successo a Rende per le Giornate Calabresi di Otorinolaringoiatria e Allergologia

laboratorio di idee e competenze

RENDE Si sono svolte nelle sale di Villa Fabiano a Rende, le Giornate Calabresi di Otorinolaringoiatria e Allergologia, trasformatesi in un appuntamento capace di unire rigore scientifico, confronto umano e una forte tensione verso l’innovazione clinica. Due giornate intense, vissute come un laboratorio di idee e competenze, in cui la comunità medica calabrese ha ritrovato un luogo di dialogo e crescita condivisa.Organizzato per la quinta edizione da Stefano Fucile e presieduto da Elena Cantone, entrambi della UOC di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il congresso è stato sostenuto dal provider Xenia di Francesca Mazza.

Un lavoro corale che ha dato vita a un appuntamento percepito come necessario, atteso, costruito con cura. Un congresso vissuto come spazio di incontro e visione. Il razionale scientifico che ha guidato l’iniziativa è stato definito con chiarezza: offrire un aggiornamento multidisciplinare capace di abbracciare l’intero universo del distretto testa-collo.

Sono state così intrecciate competenze provenienti dall’otorinolaringoiatria, dalla rinologia, dall’allergologia, dall’otologia, dall’audiovestibologia e dalla laringologia, in un mosaico di saperi che ha restituito la complessità – e la bellezza – della pratica clinica contemporanea.

Le sessioni scientifiche hanno attraversato un ampio ventaglio di condizioni cliniche: dalle patologie allergiche e rino-sinusali alle vertigini, dalle ipoacusie improvvise ai quadri oncologici, fino alle delicate patologie chirurgiche di confine. In ogni intervento è stato percepito un obiettivo comune: costruire percorsi diagnostico-terapeutici più rapidi, più efficaci, più condivisi. Un approccio che ha messo al centro il paziente e la necessità di una presa in carico realmente integrata. Innovazione che diventa pratica quotidiana. Ampio spazio è stato dedicato alle nuove frontiere della diagnostica e della chirurgia, con un’attenzione particolare agli strumenti innovativi in età pediatrica, ai percorsi riabilitativi emergenti, alla chirurgia avanzata e all’utilizzo dei farmaci biologici, oggi sempre più determinanti nella gestione delle patologie allergiche e infiammatorie croniche.

Le lezioni magistrali e le sessioni pratiche sono state vissute come momenti di confronto diretto, in cui l’esperienza degli specialisti si è trasformata in strumenti concreti, immediatamente applicabili nella pratica clinica. Un sapere vivo, condiviso, che ha rafforzato il senso di comunità professionale. Le Giornate Calabresi di Otorinolaringoiatria e Allergologia si sono confermate come un evento di alto profilo, capace di unire multidisciplinarità, visione e attenzione ai bisogni reali dei professionisti sanitari.

Un appuntamento che ha restituito alla Calabria il ruolo di luogo di confronto e innovazione, valorizzando competenze, esperienze e nuove prospettive cliniche. Un congresso che non si è limitato a offrire aggiornamento, ma ha generato connessioni, idee, possibilità. E che ha lasciato, nei partecipanti, la sensazione di aver preso parte a un momento importante per la crescita della comunità medica regionale