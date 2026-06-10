Torino: incendio in via Maria Ausiliatrice, evacuato un edificio

L’incidente

TORINO Questa mattina all’alba è divampato un incendio in una palazzina di quattro piani in via Maria Ausiliatrice all’altezza dell’incrocio con via Salerno a Torino. Le fiamme hanno interessato una mansarda e il tetto dell’edificio. L’intera struttura è stata evacuata a scopo precauzionale. Non si registrano ne’ feriti ne’ intossicati. Sul posto i vigili del fuoco per domare l’incendio e i carabinieri che accerteranno le cause dell’incidente.