Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
L’incidente
Torino: incendio in via Maria Ausiliatrice, evacuato un edificio
Sul posto i vigili del fuoco per domare l’incendio e i carabinieri che accerteranno le cause dell’incidente
Pubblicato il: 10/06/2026 – 10:06
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
TORINO Questa mattina all’alba è divampato un incendio in una palazzina di quattro piani in via Maria Ausiliatrice all’altezza dell’incrocio con via Salerno a Torino. Le fiamme hanno interessato una mansarda e il tetto dell’edificio. L’intera struttura è stata evacuata a scopo precauzionale. Non si registrano ne’ feriti ne’ intossicati. Sul posto i vigili del fuoco per domare l’incendio e i carabinieri che accerteranno le cause dell’incidente.
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali