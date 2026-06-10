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L’incidente

Torino: incendio in via Maria Ausiliatrice, evacuato un edificio

Sul posto i vigili del fuoco per domare l’incendio e i carabinieri che accerteranno le cause dell’incidente

Pubblicato il: 10/06/2026 – 10:06
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Torino: incendio in via Maria Ausiliatrice, evacuato un edificio
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TORINO Questa mattina all’alba è divampato un incendio in una palazzina di quattro piani in via Maria Ausiliatrice all’altezza dell’incrocio con via Salerno a Torino. Le fiamme hanno interessato una mansarda e il tetto dell’edificio. L’intera struttura è stata evacuata a scopo precauzionale. Non si registrano ne’ feriti ne’ intossicati. Sul posto i vigili del fuoco per domare l’incendio e i carabinieri che accerteranno le cause dell’incidente.

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