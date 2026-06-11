«Il Palazzetto di Lamezia Terme, un’opera che genera valore»

il nuovo centro paralimpico

LAMEZIA TERME Ferraro S.p.A. è orgogliosa di celebrare il successo del Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme, struttura centrale nella nascente Cittadella dello Sport Paralimpico per il Sud Italia, polo nazionale di riferimento per lo sport inclusivo.

Il Palazzetto si distingue per architettura d’avanguardia, materiali innovativi ed eco-sostenibili, tecniche antisismiche all’avanguardia e un design futuristico, che lo rende non solo un impianto sportivo polifunzionale, ma anche un luogo di cultura, socialità e sviluppo comunitario.

«Realizzare questo Palazzetto è stato per noi più di un progetto edilizio: è stato un impegno concreto per lo sport, l’inclusione e l’innovazione», afferma l’Amministratore Delegato di Ferraro S.p.A. «Vedere atleti paralimpici allenarsi e gareggiare in una struttura sicura, sostenibile e all’avanguardia conferma l’impatto positivo che un’infrastruttura può avere su una comunità».

Il ringraziamento al sindaco Murone

Ferraro S.p.A. desidera inoltre ringraziare il Sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, per il sostegno e la collaborazione dimostrati, elementi fondamentali per la realizzazione di un progetto di rilevanza sociale e territoriale.

Il Palazzetto di Lamezia Terme è destinato a diventare il cuore pulsante della Cittadella Paralimpica, offrendo a atleti, famiglie e appassionati un punto di riferimento per eccellenza, inclusione e formazione sportiva.

Ferraro S.p.A. conferma il proprio impegno a coniugare innovazione architettonica e responsabilità sociale, contribuendo a creare infrastrutture che siano motori di sviluppo e strumenti concreti di valorizzazione del territorio.

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