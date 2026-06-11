Sicurezza alimentare e Pac, Confagricoltura: «L’Europa intervenga»

la richiesta

«Ottime le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera dei Deputati sui fertilizzanti – “cruciali per la nostra sicurezza alimentare” – e sul sostegno alla competitività e alla difesa, “ma non a spese della Pac, della Pesca o della Coesione”. Traiamo conforto dalle dichiarazioni del Capo del governo in vista del Consiglio Europeo del 18 e del 19 giugno, che rispecchiano pienamente lo scopo dell’impegno quotidiano di Confagricoltura: supportare gli agricoltori in un momento di massima crisi alimentare, la più severa dal dopoguerra. In questo scenario è fondamentale supportare la futura Pac con risorse adeguate. L’Europa deve intervenire celermente e incisivamente; finora le risposte della Commissione non sono state soddisfacenti. Da Palazzo della Valle ringraziamo il presidente Meloni per rappresentare le nostre istanze a Bruxelles».

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