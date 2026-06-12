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Inchiesta antipirateria a Crotone, De Siervo: «La Serie A farà causa a ogni singolo soggetto identificato»
L’amministratore delegato della Lega: «Per i furbetti del pezzotto è game over, la pirateria non è più invisibile»
Pubblicato il: 12/06/2026 – 15:36
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«L’operazione di Guardia di Finanza e Magistratura a Crotone parla chiaro: la pirateria non è più invisibile. Identificare migliaia di utenti significa una cosa sola: l’anonimato è finito. Chi guarda partite attraverso streaming illegali oggi lascia una traccia. E quella traccia indelebile porta a sanzioni. La Lega Calcio Serie A non si fermerà alle multe. Faremo causa a ogni singolo soggetto identificato per tutelare il nostro prodotto. Per i furbetti del pezzotto è game over». Lo ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A.
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