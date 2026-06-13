Anas: Giro Next Gen 2026, chiusure tra Catanzaro e Crotone

La comunicazione

CATANZARO ​In occasione del transito della manifestazione ciclistica “Giro Next Gen 2026”, saranno adottati provvedimenti temporanei di regolazione della circolazione lungo le strade interessate, al fine di garantire la sicurezza degli atleti, del personale di gara e degli utenti della strada. Nelle giornate interessate dal passaggio della competizione, i tratti stradali e le relative intersezioni saranno temporaneamente chiusi al traffico per il tempo strettamente necessario al transito della carovana. Lunedì 15 giugno 2026: alle ore 12:30: Chiusura della rotatoria Bellafemmina – SS 18 in direzione Pizzo. Ore 13:30: Chiusura del tratto compreso tra la SS 18 (altezza distributore Q8) e la SP 110 fino allo svincolo Palazzo. Ore 13:40: Chiusura del tratto compreso tra lo svincolo Palazzo, la SP 170/1, la SP 170/2 e la SP 168/1; chiusura della SS 280 in direzione Catanzaro presso lo svincolo di Sarrottino con uscita obbligatoria su percorso alternativo. Contestuale chiusura delle rampe di decelerazione degli svincoli della SS 280 di Lamezia Sud, Lamezia Est, Marcellinara e Settingiano, in entrambe le direzioni, e di Sarrottino e Vena di Maida in direzione Lamezia Terme. Ore 14:00: Chiusura al transito dei mezzi pesanti (massa >3,5 tonnellate) lungo la SS 106 “Jonica” nel tratto compreso tra il km 250,400 e il km 214,000. La chiusura resterà attiva fino alle ore 16:30, con siti di sosta temporanea previsti in località Passovecchio km 252 ex SS 106 – SP 57 km 00,800 svincolo strada comunale di via Mercalli. Ore 14:20: Chiusura del tratto compreso tra la SS 280 dir, la SS 106 var/A, la SP 16 e la SS 106 (Rotatoria Coluccio). Ore 14:30: Chiusura della SS 106 fino a Steccato di Cutro (luogo di scambio con Crotone). Ore 14:40: Chiusura della SS 106 tra Steccato di Cutro e Crotone (uscita cavalcavia Nord). Anas invita gli utenti a programmare i propri spostamenti tenendo conto delle suddette limitazioni e ad utilizzare percorsi alternativi durante le fasi di chiusura.

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