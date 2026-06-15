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Anton Giulio Grande in campo a Roma per la Proabilità: «Abbattere le barriere nella società»

Lo stilista e presidente della Calabria Film Commission tra i protagonisti della Partita del Cuore. Premiato da Arturo Mariani per il suo impegno a favore dell’inclusione

Pubblicato il: 15/06/2026 – 10:54
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Anton Giulio Grande in campo a Roma per la Proabilità: «Abbattere le barriere nella società»
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ROMA Grande successo a Roma per la partita del cuore, in campo tanti vip per diffondere la cultura della proabilità. Spalti pieni e tanti sportivi al Centro Sportivo Club Villaggio Olimpico per l’open day Multidisciplinare e la partita del cuore organizzata da Roma Calcio Amputati e dall’Accadeny ProAbile, dal suo presidente Arturo Mariani e dal vice presidente Simone Perrotta, che hanno saputo trasformare un evento sportivo in una   giornata di grande partecipazione anche emotiva, di condivisione, obiettivi, sfide e messaggi tra cui la menzione d’onore “proabilità”, neologismo coniato dallo stesso Mariani per ribaltare il concetto di disabilità spostando il focus sulla persona e non suoi limiti. Il 13 giugno sono scesi in campo per la partita del cuore la squadra di calcio amputati e numerosi vip tra cui gli attori Sebastiano Somma e Antonio Giuliani e lo stilista di alta moda e presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande che è sceso in campo come testimonial attivo per sostenere il manifesto della proabilità e l’inclusione. La sua è stata una presenza di supporto e solidarietà più che agonistica al fianco di altre personalità del mondo dello spettacolo, giornalismo, sport e politica.

Anton Giulio Grande ha così commentato la sua prestazione: «un’esperienza straordinaria oggi insieme a questi ragazzi che hanno una forza incredibile. Essere qui per me è un grande privilegio e ringrazio il mio amico Arturo Mariani per avermi invitato e significa fare qualcosa di veramente concreto per abbattere le barriere non solo nello sport, ma nella società». A fine partita il presidente della squadra Roma Calcio Amputati Arturo Mariani ha premiato lo stilista Anton Giulio Grande con una targa con la seguente motivazione: “Ad Anton Giulio Grande per l’impegno negli anni a promuovere messaggi di bellezza e per essere sostenitore attivo della Proabilità”.

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