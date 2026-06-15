Taglio abusivo di 372 alberi: area sequestrata a Nardodipace

tutela ambientale

VIBO VALENTIA Nelle scorse settimane militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Fabrizia e Vallelonga, diretti dal Gruppo Carabinieri di Vibo Valentia, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo del Giudice Indagini Preliminari del Tribunale di Vibo Valentia relativo ad una vasta area comunale, oggetto di taglio boschivo illecito nel comune di Nardodipace in località “Monte Palella”. A tale disposizione, si è giunti a seguito di un intervento effettuato nei mesi scorsi dai militari Forestali dei Nuclei di Fabrizia, Vallelonga e Serra San Bruno, i quali hanno accertato, in quell’area, il taglio raso di 372 alberi di alto fusto di Pino e Leccio effettuato senza la prevista autorizzazione regionale e paesaggistica. Le indagini hanno portato alla contestazione ai responsabili dei reati di danneggiamento, deturpamento di bellezze naturali e violazioni del vincolo paesaggistico ambientale. Oltre al sequestro, i militari hanno proceduto a contestare la sanzione amministrativa in violazione al regolamento regionale forestale di 21mila euro.

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