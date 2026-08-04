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Arrestato il presunto piromane del rogo sul Pollino, Occhiuto: «Chi incendia la nostra terra è nemico della Calabria»

Il presidente della Regione si complimenta con i Carabinieri dopo l’arresto in flagranza del 56enne accusato di incendio boschivo

Pubblicato il: 04/08/2026 – 18:22
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Arrestato il presunto piromane del rogo sul Pollino, Occhiuto: «Chi incendia la nostra terra è nemico della Calabria»
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«I miei complimenti ai Carabinieri per l’operazione che ha portato all’arresto del presunto piromane sul Pollino. Chi incendia la nostra terra è un nemico della Calabria». Così il presidente della Regione Roberto Occhiuto sui social, nel commentare la notizia dell’arresto del presunto piromane che avrebbe dato il via all’incendio sul Pollino, divampato in località “Vado” di Morano Calabro. L’uomo, di 56 anni, è stato arrestato in flagranza questa mattina intorno alle 12:30. (redazione@corrierecal.it)

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