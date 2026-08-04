Agricoltura in Calabria, Arcea liquida 2,4 milioni per frantoi e meccanizzazione

le risorse

CATANZARO Prosegue a pieno ritmo l’attuazione delle misure del PNRR gestite da ARCEA, l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Calabria. Con il decreto n. 12, l’Agenzia ha autorizzato la liquidazione di un importo complessivo pari a 2.496.848,44 euro, destinato a sostenere gli investimenti e l’ammodernamento delle aziende agricole calabresi. Le risorse sono state ripartite su due direttrici strategiche per lo sviluppo del comparto agricolo regionale.

La quota più consistente, pari a 1.758.850,46 euro, è destinata all’ammodernamento dei frantoi oleari, con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica dei processi produttivi, migliorare la qualità dell’olio extravergine d’oliva calabrese e valorizzare i sottoprodotti secondo i principi dell’economia circolare.

Ulteriori 737.997,98 euro sono stati invece destinati agli interventi per l’innovazione e la meccanizzazione agricola, sostenendo l’acquisto di macchinari di ultima generazione, l’introduzione di tecnologie di agricoltura di precisione e la riduzione dell’impatto ambientale delle attività agricole.

Modernizzazione del sistema agroalimentare regionale

«Stiamo utilizzando al meglio le opportunità offerte dal PNRR per rendere il nostro sistema agricolo sempre più moderno, competitivo e sostenibile – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo –. Queste risorse rappresentano un sostegno concreto alle imprese che investono in innovazione, qualità e tutela dell’ambiente. Continuiamo a garantire pagamenti rapidi ed efficienti, affinché gli imprenditori possano programmare con maggiore serenità i propri investimenti e rafforzare la competitività delle produzioni calabresi». L’erogazione dei contributi costituisce un ulteriore tassello nel percorso di modernizzazione del sistema agroalimentare regionale, assicurando liquidità alle aziende che hanno scelto di investire in sostenibilità, efficienza energetica e innovazione tecnologica, nel segno di un’agricoltura sempre più competitiva e proiettata verso il futuro.

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