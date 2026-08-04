Caro carburanti, nuovo taglio accise fino al 25 agosto

la riunione del cdm

Il Cdm, a quanto si apprende, avrebbe discusso di un possibile nuovo Dl carburanti riguardante il taglio delle accise, quello attuale riguarda solo il diesel e scade il 6 agosto. Secondo quanto apprende l’Agi, la misura riguarderebbe solo il gasolio. Sul provvedimento, viene riferito, si sarebbero confrontati prima del Cdm la premier Giorgia Meloni, i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

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