Crotone, Futuro Nazionale scuote la maggioranza. Voce: «Serve una riflessione politica»

il caso

CROTONE Una «riflessione profonda» all’interno della maggioranza consiliare. Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce non intende sminuire il passaggio, annunciato oggi, dei consiglieri comunali Saverio Flotta e Vincenzo Familiari a Futuro Nazionale, costituendo il gruppo consiliare all’interno del Consiglio. In una nota trasmessa oggi pomeriggio il primo cittadino parla di «una scelta politica che inevitabilmente impone una riflessione, soprattutto perché interviene a pochi mesi dall’insediamento della nuova consiliatura. I cittadini – continua – ci hanno affidato un mandato fondato su un progetto amministrativo chiaro, su una visione condivisa e su un patto di fiducia che dovrebbe rappresentare il riferimento prioritario dell’azione di chi è stato eletto».

«Avvieremo confronto con le forze di maggioranza»

«Ogni scelta porta con sé una responsabilità politica. Per questo ritengo che i cambiamenti di collocazione e di appartenenza meritino sempre di essere valutati con attenzione, soprattutto quando avvengono all’inizio del percorso amministrativo. Personalmente ho assunto un impegno nei confronti della città: guidare l’Amministrazione con coerenza, equilibrio e senso delle istituzioni, mantenendo come unico riferimento il programma presentato ai cittadini e l’interesse esclusivo di Crotone. Per queste ragioni sarebbe un errore considerare questa scelta come un fatto di ordinaria amministrazione. Una decisione maturata a pochi mesi dall’insediamento della consiliatura, apre inevitabilmente una riflessione politica che non può essere elusa. Nei prossimi giorni promuoverò un confronto con le forze della maggioranza per comprendere le ragioni di questa scelta e verificarne le implicazioni sul percorso politico e amministrativo avviato con il mandato elettorale».

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