BRT Cosenza-Rende-Castrolibero, finanziamento regionale da 8 milioni di euro

un passo decisivo

COSENZA L’Area Urbana Cosenza-Rende-Castrolibero compie un passo decisivo verso una mobilità moderna, sostenibile e integrata. Con apposito Decreto la Regione Calabria ha approvato definitivamente il progetto “Realizzazione dell’infrastruttura per il Sistema di Trasporto Pubblico Rapido (Bus Rapid Transit – BRT) dell’Area Urbana Cosenza, Rende e Castrolibero”, concedendo un primo finanziamento di 8 milioni di euro, rispetto ai 30 milioni previsti, nell’ambito del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, Azione 2.8.1 dedicata al miglioramento del sistema del trasporto collettivo.

“Questo finanziamento rappresenta un risultato storico per l’intera area urbana e dimostra come la collaborazione istituzionale tra i nostri Comuni possa produrre risultati concreti e strategici per il territorio. Il Bus Rapid Transit sarà un’infrastruttura fondamentale per migliorare la mobilità, rafforzare i collegamenti tra Cosenza, Rende, Castrolibero e l’Università della Calabria e offrire ai cittadini un servizio moderno, efficiente e sostenibile”. È quanto dichiarano congiuntamente il sindaco di Cosenza Franz Caruso, di Rende Sandro Principe e di Castrolibero Francesco Serra, che proseguono: “Un risultato che premia il lavoro istituzionale svolto dalle tre amministrazioni comunali che, solo pochi mesi fa, hanno costituito il Comitato d’Ambito Territoriale, organismo che riunisce i tre enti locali e che si inserisce nella strategia regionale per la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e la riduzione delle emissioni climalteranti”.

Gli assessori delegati al Trasporto Pubblico, Damiano Covelli, Andrea Cuzzocrea e Francesco Serra esprimono, a loro volta, grande soddisfazione: “Si tratta di un progetto strategico che consentirà di realizzare un’infrastruttura innovativa e funzionale. Il Bus Rapid Transit rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità dei cittadini, degli studenti e dei lavoratori che quotidianamente si spostano tra Cosenza, Rende e Castrolibero”.

Gli assessori sottolineano inoltre il prezioso lavoro portato avanti e la collaborazione istituzionale che ha permesso di raggiungere questo risultato.

“Desideriamo evidenziare il proficuo lavoro svolto dall’intero Ambito Urbano, che attraverso una costante collaborazione tra amministratori, uffici tecnici ed enti coinvolti ha saputo costruire un percorso condiviso e credibile. Questo risultato è frutto di una visione comune e della capacità dei tre Comuni di fare squadra nell’interesse del territorio e dei cittadini”.

Il progetto BRT prevede la realizzazione di infrastrutture dedicate al trasporto pubblico rapido su gomma, in linea con gli obiettivi europei e regionali di transizione ecologica e di mobilità sostenibile. L’intervento si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di connessione territoriale che puntano a rendere l’area urbana cosentina sempre più competitiva, accessibile e attenta alla qualità della vita dei cittadini.

“Il finanziamento ottenuto – concludono Covelli, Cuzzocrea e Serra – rappresenta non solo una risorsa economica significativa, ma anche il riconoscimento della capacità progettuale e della visione condivisa dell’Ambito Urbano. Continueremo a lavorare affinché l’intervento possa essere realizzato nei tempi previsti e diventare un modello di innovazione e sostenibilità per tutta la Calabria”.