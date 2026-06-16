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controllo del territorio
Nel piazzale Anas con oltre 20 chili di droga nel tir: autotrasportatore arrestato nel Reggino
Lo stupefacente era occultato all’interno di un autoarticolato con rimorchio fermo nelle vicinanze dell’area degli imbarchi per la Sicilia
Pubblicato il: 16/06/2026 – 12:34
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VILLA SAN GIOVANNI L’efficacia del controllo del territorio dell’arma dei carabinieri porta al sequestro di oltre 22 kg di droga: arrestato un autotrasportatore. Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Villa San Giovanni hanno arrestato in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di droga occultato su un autoarticolato con rimorchio fermo presso il piazzale Anas nell’area degli imbarchi per la Sicilia.
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