Catanzaro, corsa a tre per la panchina: Pagliuca in pole

il nuovo tecnico

CATANZARO Il Catanzaro accelera nella ricerca del nuovo allenatore che dovrà raccogliere l’eredità di Alberto Aquilani. La società giallorossa sta valutando diversi profili per affidare la guida tecnica della squadra in vista della prossima stagione, ma al momento la corsa sembra essersi ristretta a tre nomi. In pole position c’è Guido Pagliuca, considerato il candidato più accreditato per sedere sulla panchina delle Aquile. Tecnico reduce dalle esperienze con Juve Stabia ed Empoli, Pagliuca rappresenta un profilo che gode di particolare considerazione negli ambienti del club per il lavoro svolto negli ultimi anni e per la capacità di valorizzare il gruppo attraverso un’identità di gioco ben definita. Tra le alternative resta forte anche il nome di Marco Turati. L’allenatore è reduce dall’esperienza sulla panchina del Siracusa in Serie C e continua a essere monitorato dalla dirigenza giallorossa nell’ambito delle valutazioni in corso per il dopo Aquilani. Nella lista dei candidati figura inoltre Nicola Corrent, attuale tecnico della formazione Primavera del Parma. Il suo profilo è tra quelli presi in considerazione dalla società, che nelle prossime ore dovrebbe intensificare i contatti per arrivare alla scelta definitiva. Negli ultimi giorni, tra i nomi accostati alla panchina giallorossa, è circolato anche quello di Davide Possanzini, ex Mantova. Al momento, tuttavia, il tecnico non sembra rientrare tra i profili sui quali il Catanzaro sta concentrando le proprie valutazioni, orientate principalmente verso altri candidati. (redazione@corrierecal.it)

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