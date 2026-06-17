EBAC approva il bilancio 2025 e stanzia 100 mila euro per il Bonus Estate 2026

il via libera

CATANZARO Via libera al Bilancio consolidato 2025 e al nuovo Bonus Estate 2026. È quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria annuale dei soci dell’EBAC – Ente Bilaterale Artigianato Calabria – riunitasi questa mattina presso la Casa della Bilateralità Artigiana Calabrese.

L’assemblea, oltre ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2025, ha ratificato il nuovo bando che prevede l’erogazione di un contributo una tantum di 500 euro destinato ai lavoratori e ai titolari di imprese artigiane iscritti al sistema della bilateralità.

La misura, finanziata con uno stanziamento complessivo di 100 mila euro, consentirà l’assegnazione di 200 bonus, di cui 160 destinati ai lavoratori e 40 ai titolari di impresa. Per accedere al contributo, i lavoratori dovranno risultare iscritti all’EBAC da almeno 36 mesi. Per i datori di lavoro, invece, il beneficio sarà riconosciuto esclusivamente alle imprese che abbiano rispettato nel tempo gli obblighi contrattuali di contribuzione alla bilateralità artigiana, con verifica della regolarità contributiva relativa agli ultimi cinque anni.

«Siamo particolarmente soddisfatti di questa misura – afferma il presidente dell’EBAC, Francesco Pellegrini – perché rappresenta un riconoscimento concreto per chi fa impresa in maniera corretta e trasparente e per quei lavoratori ai quali devono essere garantiti non soltanto i diritti salariali, ma anche i diritti di welfare previsti dalla contrattazione collettiva».

Il Bonus Estate 2026 si inserisce nel percorso che da anni vede l’ente impegnato nell’erogazione di strumenti di welfare contrattuale e sostegno al reddito rivolti al comparto artigiano calabrese, uno dei pilastri del sistema produttivo regionale. La bilateralità artigiana, infatti, integra le tutele previste dai contratti collettivi e rappresenta un punto di riferimento sia per le imprese che per i lavoratori.

Il bando è stato pubblicato contestualmente alla ratifica dell’assemblea e le domande potranno essere presentate a partire dalla mezzanotte di oggi.

Per il vicepresidente EBAC, Benedetto Cassalia, il nuovo intervento rappresenta una risposta concreta alle difficoltà che molte famiglie stanno affrontando: «Questa misura potrà dare respiro a circa 160 famiglie di lavoratori che, proprio durante il periodo estivo, vedono aumentare sensibilmente le spese quotidiane, mentre i salari restano sostanzialmente invariati. Per questo riteniamo fondamentale continuare a mettere in campo strumenti di sostegno come quello approvato oggi».

Cassalia ha inoltre confermato la volontà dell’Ente di rafforzare ulteriormente il proprio impegno sul fronte delle prestazioni sociali e del welfare integrativo. «L’esperienza maturata negli ultimi anni – ha sottolineato – dimostra che queste misure producono effetti concreti e rappresentano un valido supporto per il comparto artigiano. Per questo continueremo a lavorare affinché interventi di questo tipo possano essere proposti con sempre maggiore frequenza».

Con il Bonus Estate 2026, l’EBAC conferma dunque la propria attenzione verso il mondo dell’artigianato calabrese, premiando la regolarità contributiva delle imprese e sostenendo concretamente i lavoratori in una fase economica caratterizzata da un costante aumento del costo della vita.