Incidenti sul lavoro, 30enne morto nel Milanese

una strage senza fine

MILANO Grave incidente sul lavoro nel milanese questa mattina poco dopo l’alba. Un operaio da 30 anni della Sasom srl, azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, è morto a Binasco dopo essere rimasto schiacciato sotto un pilastro durante una manovra. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco e del 118 giunti in via Alessandro Manzoni 17 poco dopo le 7.30. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime e per lui non c’è stato nulla da fare. Sono in corso indagini della polizia locale per accertare la dinamica dell’incidente.