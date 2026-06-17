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una strage senza fine

Incidenti sul lavoro, 30enne morto nel Milanese

Schiacciato da un pilastro in un’azienda di raccolta rifiuti

Pubblicato il: 17/06/2026 – 9:42
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Incidenti sul lavoro, 30enne morto nel Milanese
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MILANO Grave incidente sul lavoro nel milanese questa mattina poco dopo l’alba. Un operaio da 30 anni della Sasom srl, azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, è morto a Binasco dopo essere rimasto schiacciato sotto un pilastro durante una manovra. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco e del 118 giunti in via Alessandro Manzoni 17 poco dopo le 7.30. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime e per lui non c’è stato nulla da fare. Sono in corso indagini della polizia locale per accertare la dinamica dell’incidente. 

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