Testamento biologico, in Calabria è ancora poco diffuso

il rapporto

La Calabria si colloca al sedicesimo posto della classifica nazionale per diffusione delle Disposizioni anticipate di trattamento, il cosiddetto biotestamento. Con una Dat ogni 228 abitanti la regione è tra quelle in cui il ricorso a questo strumento è meno diffuso. E’ quanto rende noto l’Associazione Luca Coscioni. «Le Dat – spiega l’associazione – consentono a ogni persona maggiorenne di indicare anticipatamente quali trattamenti sanitari accettare o rifiutare nel caso in cui non sia più in grado di esprimere la propria volontà. In mancanza della relazione del ministero della Salute, l’Associazione Luca Coscioni attraverso il suo Osservatorio Dat ha promosso un accesso agli atti generalizzato sui 7.677 Comuni italiani, aggiornato a dicembre 2025, per chiedere quante Dat sono state ricevute dai Comuni dall’entrata in vigore della legge a oggi. Si tratta di un report inedito e degli unici dati disponibili sul tema, date le mancanze istituzionali del ministero della Salute, che oltre non presentare la relazione non ha mai condotto una campagna informativa».

I dati delle province

I dati raccolti dall’associazione evidenziano significative differenze territoriali all’interno della regione. Crotone registra il dato più elevato della Calabria e occupa il 50° posto della classifica nazionale per diffusione delle Dat, con una disposizione ogni 164 abitanti e 592 Dat depositate. Seguono Cosenza (7° posto – una Dat ogni 213 abitanti); Reggio Calabria (86° posto – una Dat ogni 235 abitanti); Vibo Valentia (91° posto – una Dat ogni 256 abitanti); mentre Catanzaro presenta il dato più basso (97° posto – una Dat ogni 281 abitanti).

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