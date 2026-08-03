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Meteo, il caldo non molla: 25 città con bollino rosso

Allerta “arancione” per Messina e Reggio Calabria

Pubblicato il: 03/08/2026 – 15:16
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Meteo, il caldo non molla: 25 città con bollino rosso
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Il caldo non molla la presa: anche per domani e per mercoledì si prevedono infatti 25 città, su 27 monitorate, col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore. Sia domani sia mercoledì, solo due saranno le città col bollino arancione, che indica rischi per la salute nelle fasce più fragili della popolazione: Messina e Reggio Calabria. Le città col bollino rosso il 4 e 5 agosto sono: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo, Trieste, Ancona e Bari.

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