Meteo, il caldo non molla: 25 città con bollino rosso

le previsioni

Il caldo non molla la presa: anche per domani e per mercoledì si prevedono infatti 25 città, su 27 monitorate, col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore. Sia domani sia mercoledì, solo due saranno le città col bollino arancione, che indica rischi per la salute nelle fasce più fragili della popolazione: Messina e Reggio Calabria. Le città col bollino rosso il 4 e 5 agosto sono: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo, Trieste, Ancona e Bari.

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