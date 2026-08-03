Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:16
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’insediamento

«Priorità alla lotta alla ‘ndrangheta come pre-condizione per attivare le migliori energie del territorio»

Il neo prefetto di Catanzaro, Di Nuzzo: «Ci mettiamo a disposizione di cittadini e istituzioni nell’ottica dell’ascolto»

Pubblicato il: 03/08/2026 – 13:01
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Priorità alla lotta alla ‘ndrangheta come pre-condizione per attivare le migliori energie del territorio»
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

CATANZARO «Sono stato molto contento di aver ricevuto un attestato di fiducia da parte del Governo, del Ministro dell’Interno e arrivo con tanto entusiasmo, con la voglia di mettere l’Ufficio territoriale del Governo a disposizione di tutti i cittadini calabresi della provincia di Catanzaro». Lo ha detto il neo prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo, incontrando gli organi di informazione all’atto del suo insediamento: nato a Napoli 63 anni fa, Di Nuzzo come ultima esperienza prima di approdare in Calabria è stato prefetto di Arezzo. «La Prefettura di Catanzaro, nel solco già tracciato dai miei predecessori, vuole essere al centro del sistema di riferimento del territorio. Ci poniamo quindi – ha proseguito Di Nuzzo – a disposizione, ovviamente, delle istituzioni, dalla Regione alla Provincia ai Comuni, e delle forze di polizia, come punto di coordinamento, ma anche del mondo imprenditoriale, delle associazioni culturali e del terzo settore. Vogliamo sviluppare un’attività a 360 gradi per garantire un adeguato livello di servizi e di diritti di cittadinanza a tutti i cittadini della provincia di Catanzaro. Questa mattina – ha reso noto il prefetto – abbiamo avuto una riunione di coordinamento con i vertici provinciali delle forze di polizia e dei Vigili del Fuoco. La magistratura la incontrerò nei prossimi giorni e stiamo già mettendo a punto un’agenda di lavoro che credo sarà particolarmente rilevante».

Le priorità di azione

La priorità – ha sostenuto Di Nuzzo – «riguarda sicuramente le politiche e le strategie della sicurezza, nonché le attività di prevenzione e di contrasto della criminalità organizzata e, segnatamente, di quella di tipo ‘ndranghetista. Le politiche della sicurezza le consideriamo una precondizione per l’attivazione delle migliori energie del territorio: tenere sgombro il campo dell’azione economica e sociale dai condizionamenti della criminalità e fare in modo che tutte le migliori energie possano svilupparsi ed esplicarsi. Ci poniamo a disposizione dei cittadini, degli imprenditori e di tutti coloro che lavorano per la società civile, per cercare di affrontare le problematiche nell’ottica di risolverle, con un’attenzione molto elevata all’ascolto e al dialogo». (a. cant.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
di nuzzo
di nuzzo catanzaro
di nuzzo prefetto catanzaro
In evidenza
insediamento
insediamento di nuzzo
ndrangheta
prefetto di nuzzo
PREFETTURA CATANZARO
sicurezza
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x