Limina, auto si ribalta nella galleria: tre persone ferite gravemente

L’IMPATTO

Tre persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla Limina, lungo la strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno. Il sinistro si è verificato all’interno della galleria, in direzione Gioiosa Jonica. Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile con tre persone a bordo ha sbandato, ribaltandosi più volte al centro della carreggiata. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno estratto i tre occupanti dell’auto, rimasti incastrati tra le lamiere. I feriti sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale di Locri. Le loro condizioni sono giudicate gravi a causa dei traumi riportati nell’impatto. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi per tentare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione del veicolo e gli accertamenti, la Jonio-Tirreno è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per circa tre ore. La circolazione è ripresa regolarmente soltanto nelle prime ore del mattino.

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