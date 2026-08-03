Limina, auto si ribalta nella galleria: tre persone ferite gravemente
L’incidente poco dopo la mezzanotte in direzione Gioiosa Jonica. Gli occupanti sono stati estratti dalle lamiere e trasferiti in codice rosso all’ospedale di Locri
Tre persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla Limina, lungo la strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno. Il sinistro si è verificato all’interno della galleria, in direzione Gioiosa Jonica. Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile con tre persone a bordo ha sbandato, ribaltandosi più volte al centro della carreggiata. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno estratto i tre occupanti dell’auto, rimasti incastrati tra le lamiere. I feriti sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale di Locri. Le loro condizioni sono giudicate gravi a causa dei traumi riportati nell’impatto. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi per tentare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione del veicolo e gli accertamenti, la Jonio-Tirreno è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per circa tre ore. La circolazione è ripresa regolarmente soltanto nelle prime ore del mattino.
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