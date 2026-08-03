Violenze nel parcheggio di una discoteca a Corigliano-Rossano: sospesa la licenza al locale per 7 giorni

il provvedimento

CORIGLIANO-ROSSANO Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato, in particolare di questa Divisione P.A.S. ha predisposto un provvedimento ai sensi dell’art. 100 del Tulps, nei confronti del titolare della licenza di un esercizio pubblico sito nel Comune di Corigliano-Rossano, emesso dal Questore della Provincia di Cosenza, Antonio Borelli. La sospensione dell’attività lavorativa, della durata di 7 giorni, scaturisce da una segnalazione inoltrata dal Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, con la quale è stato riferito che in occasione di un evento tenutosi lo scorso 26 luglio, durante il deflusso delle persone, nel parcheggio antistante l’ingresso della discoteca, di esclusiva pertinenza della medesima, si generavano plurime aggressioni tra un numero considerevole di giovani avventori del locale. La finalità dello stesso provvedimento è quella di impedire, attraverso la chiusura dell’attività, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale allo scopo di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente. L’area rimane oggetto di costante monitoraggio da parte delle pattuglie impegnate nel controllo del territorio, anche al fine di verificare il rispetto della misura. Continuerà l’intensificazione dei controlli, in via preventiva, ai locali di pubblico spettacolo al fine di garantire una maggiore sicurezza nei luoghi della movida e tutelare in particolare i numerosi giovani, molti dei quali minorenni, che partecipano agli eventi musicali danzanti organizzati in questa provincia.

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