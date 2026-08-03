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la missiva dei legali

Morte Mohamed Bessioud, il brigadiere Restaneo annuncia querele e si costituirà parte civile nel processo

La denuncia nei confronti di tutti coloro che, a vario titolo, hanno dato luogo alla campagna denigratoria nei suoi confronti

Pubblicato il: 03/08/2026 – 10:54
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Morte Mohamed Bessioud, il brigadiere Restaneo annuncia querele e si costituirà parte civile nel processo
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Riceviamo e pubblichiamo nota degli avvocatiAntonio Ingrosso ed Ernesto Gallo

«Il brigadiere Luca Restano, dopo ponderata riflessione con i suoi legali, (gli avvocati Antonio Ingrosso ed Ernesto Gallo) ha deciso, di sporgere denuncia/querela, presso la procura della Repubblica di Cosenza, nei confronti di tutti coloro che, a vario titolo, hanno dato luogo alla campagna denigratoria nei suoi confronti. In particolare la richiesta punitiva, per i reati che l’autorità giudiziaria vorrà ravvisare, è stata chiesta nei confronti di tutti coloro che hanno commentato in maniera volgare e offensiva i post pubblicati sui vari social network, nonché nei confronti della madre del defunto Mohamed Amin Bessioud per le incolpazioni calunniose rivolte al Restaneo. È ferma intenzione del brigadiere Restaneo costituirsi parte civile nel processo penale al fine di ottenere un doveroso risarcimento morale e materiale». (redazione@corrierecal.it)

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