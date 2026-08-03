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Mgff, consegnato il Premio Fondazione Calabria Film Commission a Kevin Spacey

Il riconoscimento, nei giorni precedenti, è andato anche ad Isabella Ferrari

Pubblicato il: 03/08/2026 – 11:07
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Mgff, consegnato il Premio Fondazione Calabria Film Commission a Kevin Spacey
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SOVERATO Si è conclusa a Soverato, con un grande successo di pubblico, la ventitreesima edizione del Magna Graecia Film Festival, uno dei principali festival cinematografici del Mezzogiorno e tra le manifestazioni che hanno ospitato il maggior numero di Premi Oscar e protagonisti del cinema internazionale.
Con la Direzione artistica di Gianvito Casadonte, il Festival continua a mantenere al centro della propria missione la scoperta e la valorizzazione delle opere prime e seconde, accompagnando le nuove generazioni di registi e interpreti accanto ai grandi protagonisti del cinema mondiale. La sezione Documentari è stata curata da Antonio Capellupo, mentre quella internazionale da Silvia Bizio, da anni punto di riferimento tra Hollywood e il cinema italiano. Ambassador di quest’anno è stata l’attrice Fotinì Peluso, le serate sono state condotte da Carolina Di Domenico Marco Maccarini.
Il presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, ha consegnato il Premio Fondazione Calabria Film Commission a Kevin Spacey nel corso della serata finale del Festival. Il riconoscimento, nei giorni precedenti, è andato anche ad Isabella Ferrari.

Isabella Ferrari e Anton Giulio Grande
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