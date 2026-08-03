Mgff, consegnato il Premio Fondazione Calabria Film Commission a Kevin Spacey

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SOVERATO Si è conclusa a Soverato, con un grande successo di pubblico, la ventitreesima edizione del Magna Graecia Film Festival, uno dei principali festival cinematografici del Mezzogiorno e tra le manifestazioni che hanno ospitato il maggior numero di Premi Oscar e protagonisti del cinema internazionale.

Con la Direzione artistica di Gianvito Casadonte, il Festival continua a mantenere al centro della propria missione la scoperta e la valorizzazione delle opere prime e seconde, accompagnando le nuove generazioni di registi e interpreti accanto ai grandi protagonisti del cinema mondiale. La sezione Documentari è stata curata da Antonio Capellupo, mentre quella internazionale da Silvia Bizio, da anni punto di riferimento tra Hollywood e il cinema italiano. Ambassador di quest’anno è stata l’attrice Fotinì Peluso, le serate sono state condotte da Carolina Di Domenico e Marco Maccarini.

Il presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, ha consegnato il Premio Fondazione Calabria Film Commission a Kevin Spacey nel corso della serata finale del Festival. Il riconoscimento, nei giorni precedenti, è andato anche ad Isabella Ferrari.