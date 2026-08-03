Il Tar di Catanzaro conferma il dissesto finanziario di Sellia: respinto il ricorso dell’ex sindaco

la decisione

CATANZARO Il Tar Catanzaro, con decisione pubblicata oggi, ha respinto, in accoglimento delle eccezioni formulate dall’avvocato Francesco Pitaro, difensore del Comune di Sellia, il ricorso proposto dall’ex Sindaco del Comune di Sellia avverso la delibera con cui il consiglio comunale ha deliberato il dissesto finanziario. Ed invero, il consiglio comunale di Sellia, dopo aver preso atto delle relazioni del revisore del Comune, del responsabile finanziario del comune e del consulente del comune, ha dovuto procedere alla dichiarazione di dissesto ai sensi di quanto previsto dal Testo unico degli enti locali. Nel costituirsi in giudizio il Comune di Sellia, con il patrocinio dell’avvocato Francesco Pitaro, ha rilevato, tra i vari aspetti, che la dichiarazione di dissesto è atto dovuto, che comprende valutazioni tecnico/discrezionali, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge che, nel caso che occupa, sono certificate da atti e determine e relazioni puntuali rilasciati dagli organi preposti e dalla analitica documentazione contabile presente in comune e prodotta dinanzi il Tar. Il TAR Catanzaro, pertanto, ha ritenuto legittima la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Sellia respingendo il ricorso del ricorrente/ex sindaco del Comune di Sellia.

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