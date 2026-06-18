Intelligenza artificiale: insediato il Comitato

La strategia nazionale

ROMA Si è svolto oggi, presso la Presidenza del Consiglio, alla presenza del sottosegretario all’innovazione e alla trasformazione digitale, Alessio Butti, l’insediamento del Comitato di Coordinamento incaricato di lavorare a supporto dell’aggiornamento della strategia nazionale sull’Intelligenza Artificiale, secondo quanto previsto dalla legge 132/25. Il comitato è composto da 13 esperti provenienti dal mondo accademico, istituzionale e industriale. L’obiettivo è fare dell’Italia non solo un utilizzatore, ma un produttore di conoscenza, competenze e tecnologie legate all’IA, valorizzando la ricerca scientifica e l’innovazione, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l’attrazione di talenti, la competitività delle imprese, la modernizzazione della Pubblica Amministrazione e la tutela dei diritti, in modo trasparente e sicuro. Il Governo punta a coniugare innovazione e tutela dei diritti, trasformare la conformità normativa in un vantaggio competitivo, favorire un’IA affidabile, sicura e centrata sulla persona, sostenere la diffusione dell’IA nelle PMI e nella Pubblica Amministrazione, rafforzare la formazione a tutti i livelli. “Il nostro obiettivo è costruire una Strategia nazionale capace di trasformare le opportunità offerte dalla legge 132 del 2025 e dall’AI Act europeo in sviluppo concreto, fiducia e innovazione responsabile” ha dichiarato il sottosegretario Alessio Butti. “L’Italia sta dimostrando che si può innovare con forza, ma senza superficialità, che si può competere sui mercati globali senza rinunciare alla protezione della persona, che si può sviluppare tecnologia avanzata dentro un quadro di responsabilità democratica, trasparenza e sicurezza”.

I 13 membri

Il Comitato è composto da 13 membri, coordinato dal prof. Gianluigi Greco (Rettore dell’Università della Calabria), che seguirà i lavori insieme a Andrea Lenzi (Presidente del CNR), Marco Camisani Calzolari (Esperto di comunicazione dell’innovazione), Paolo Benanti (Università Gregoriana), Rosita D’Angiolella, (Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri) Giorgio Maria Tosi Beleffi (Ministero delle Imprese e del made in Italy) Valentina Cardinale (Ministero dell’Università e della ricerca) Barbara Caputo (Ministero della Difesa) Giuliano Noci (Politecnico di Milano) Edoardo Carlo Raffiotta (Università degli Studi di Milano-Bicocca) Emilio Tosi (Università degli Studi di Milano-Bicocca) Andrea Orlandini (Presidente dell’Associazione Italiana IA) Rebecca Montanari (Università di Bologna). Il Comitato potrà svolgere audizioni con imprese, università, enti pubblici e parti sociali, richiedere studi e ricerche, elaborare proposte strategiche per il Governo e resterà operativo fino al 31 gennaio 2027, con possibilità di proroga o riattivazione, siglando un patto di riservatezza e rinunciando a compensi o rimborsi. I lavori del Comitato contribuiranno a definire le priorità strategiche del Paese, in un contesto tecnologico in rapida evoluzione, favorendo un confronto strutturato tra istituzioni, mondo della ricerca e sistema produttivo, per rafforzare il posizionamento dell’Italia nello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale a livello europeo e internazionale.