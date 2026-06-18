Ue: conclusioni Ucraina adottate all’unanimità

La decisione

I 27 leader dell’Ue hanno adottato il testo delle conclusioni sull’Ucraina e hanno deciso di prorogare di 12 mesi le sanzioni contro la Russia. Lo riferisce la portavoce del Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. L’adozione all’unanimità registra un cambio di passo rispetto alle ultime decisioni riguardanti l’Ucraina, che finora erano state bloccate dal veto ungherese dell’ex premier Vicktor Orban o adottate a 26 come accaduto per il prestito a Kiev da 90 miliardi.