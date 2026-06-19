Anzianotti, quando nuoto significa anche promozione del territorio: tutto pronto per Cirella

palazzo dei bruzi

COSENZA Sentirsi eternamente Peter Pan, non arrendersi all’età e perseverare nell’attività sportiva, il nuoto soprattutto, senza l’assillo della competizione, moderando l’esaltazione di fronte ad una vittoria e non abbattendosi oltre misura per una sconfitta da non vivere come una debacle. Sono questi i principi che hanno reso possibile il fenomeno degli “Anzianotti” Nuoto master, associazione sportiva nata a Cosenza 13 anni fa per volontà di un manipolo di diversamente giovani che hanno iniziato a concepire il nuoto come un vero e proprio stile di vita e come sport che può essere praticato a tutte le età.

Oggi quella degli “Anzianotti” è diventata una squadra multidisciplinare, con 70 atleti che continuano a praticare il nuoto cui si è aggiunta una ventina di ciclisti, mentre gli ultimi arrivati praticano anche il triatlhon. Il loro must, da diversi anni a questa parte, è diventato “Assalto all’isola”, una due giorni natatoria che si tiene a Cirella di Diamante e che ospita circa 370 iscritti provenienti da tutta Italia (dalla Lombardia all’Emilia Romagna, dalla Liguria alla Toscana).

La competizione sarà disputata il 27 e 28 giugno prossimi e si articolerà in due diverse gare, la prima, sul miglio marino, in programma sabato 27 giugno e che assegnerà il Trofeo “Isola di Cirella”, giunto alla sua VII edizione, e l’altra, domenica 28 giugno, della lunghezza di tre chilometri, valida per il Torneo Anciu Acque Libere giunto alla sua seconda edizione. La manifestazione “Assalto all’isola” è stata illustrata a Palazzo dei Bruzi, durante un incontro promosso dalla commissione consiliare sport, presieduta dal consigliere Mimmo Frammartino, presenti il Presidente di “Anzianotti”, Rosario Caccuri Baffa, e un altro rappresentante della squadra, l’allenatore Daniele Maletta anche in rappresentanza di Anzianotti Ability, la “nuova nata” che si occuperà in particolare degli atleti con disabilità.

All’incontro, oltre agli altri componenti la commissione sport di Palazzo dei Bruzi, ha preso parte anche il consigliere Aldo Trecroci (delegato del Sindaco Franz Caruso all’Istruzione) che milita anche nella compagine di nuoto degli “Anzianotti”. Trecroci ha spiegato la filosofia del Movimento Master, composto prevalentemente da atleti che hanno superato l’età dell’agonismo puro, ma che sono bilanciati dalla presenza anche di giovani di età compresa tra i 30 e i 35 anni. La categoria anagraficamente superiore varia invece dai 60 ai 100 anni, perché nel movimento master sono presenti anche alcuni centenari.

Aldo Trecroci ha sottolineato la necessità di considerare il movimento master anche sotto il profilo turistico, in virtù del fatto che ogni competizione può potenzialmente richiamare circa 3000 atleti, numero destinato a crescere se si considera anche il seguito delle rispettive famiglie. Sotto questo profilo, il Presidente di “Anzianotti”, Rosario Caccuri Baffa ha evidenziato il notevole riscontro che il movimento ha creato richiamando in Calabria e a Cirella molti partecipanti provenienti dalle diverse regioni italiane, spinti anche dal pacchetto gara che comprende non solo l’iscrizione alla competizione, ma anche la possibilità di portare con sé una accurata selezione di eccellenze tipiche locali insieme a libri di autori calabresi offerti dall’editore Pellegrini di Cosenza. A questo – ha ricordato ancora Caccuri Baffa – si aggiunga la possibilità di avere una scontistica del 20% sulle strutture ricettive della Riviera dei Cedri da utilizzare fino a settembre.

L’Assalto all’isola sarà concluso, sia sabato 27 che domenica 28 giugno, dalla premiazione e dal party sulla spiaggia con relativo concerto finale.

Nella foto di copertina il presidente di Anzianotti Rosario Caccuri Baffa con il presidente della commissione consiliare sport Mimmo Frammartino