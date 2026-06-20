Blitz antidroga, ma i carabinieri vengono aggrediti: 6 feriti

l’operazione

Durante un blitz anti-droga dei carabinieri a Corridonia (Macerata) nell’abitazione di un 48enne del posto, già sottoposto ad obbligo di firma, due tunisini di 28 e 41 anni, per eludere il controllo, hanno aggredito i carabinieri intervenuti con calci, pugni e morsi, ferendone sei. E’ accaduto ieri pomeriggio durante l’esecuzione di di decreto di perquisizione da parte dei carabinieri di Corridonia: i due aggressori sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di droga e lesioni a pubblico ufficiale: attenderanno nel carcere anconetano di Montacuto la convalida d’arresto. Il 48enne è stato denunciato piede libero per spaccio. Oltre ai carabinieri di Corridonia, sono giunte a supporto anche tre pattuglie del Norm di Macerata, di Mogliano e Montefano. Dentro l’abitazione sono stati trovati 3 grammi di cocaina, sei grammi di eroina, due grammi di hascisc e 1.350 euro oltre a tre bilancini di precisione. A seguito della colluttazione i sei militari sono stati assistiti dai sanitari del 118 e poi medicati al Pronto soccorso per lesioni varie; in ospedale sono stati portati anche i due aggressori che sono stati dimessi (uno con una prognosi di tre giorni e il secondo senza prognosi).

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