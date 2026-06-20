Domenica con caldo rovente, 8 città con bollino rosso

l’anticiclone africano

Sarà una domenica bollente da Nord a Sud, con il bollino rosso in otto città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino. Per le altre città monitorate saranno tutte con il bollino arancione o giallo (quindi con rischi per la salute) a causa dell’anticiclone africano che sta portando caldo intenso sulla penisola. Il caldo intenso insisterà sulla Pianura Padana almeno fino al primo weekend di luglio e Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna faranno registrare temperature massime comprese tra 35 e 37 gradi e le minime di notte anche superiori ai 25 gradi nelle aree urbane.

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