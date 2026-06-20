Incidente sulla SS107 a Caccuri, auto contro cavalli: morta una donna, tre feriti

La tragedia

CACCURI Grave incidente stradale nella notte tra il 19 e il 20 giugno lungo la Statale 107, nel territorio comunale di Caccuri, nel Crotonese. Il bilancio è di una donna morta e tre persone ferite. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Crotone, con il supporto del personale del Comando di Cosenza – Distaccamento di San Giovanni in Fiore. L’incidente si è verificato al km 108,400 della SS 107. All’arrivo dei soccorritori, le squadre operative hanno riscontrato il coinvolgimento di due autovetture e la presenza sulla carreggiata di un cavallo deceduto. Altri due esemplari vagavano liberi nelle immediate vicinanze dell’area interessata dall’incidente.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e all’estricazione di una passeggera rimasta incastrata all’interno di una delle vetture. Per la donna, purtroppo, il medico legale intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente della stessa autovettura e i due occupanti dell’altro veicolo, rimasti feriti nell’impatto, sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118 per il successivo trasferimento nelle strutture ospedaliere competenti.

Nel corso delle operazioni di soccorso si è proceduto anche al recupero in sicurezza dei due cavalli vaganti e alla rimozione della carcassa dell’animale deceduto dalla sede stradale, con l’impiego di un’autogrù. Sul posto sono intervenuti, per quanto di rispettiva competenza, i carabinieri, la Polizia Stradale, il personale sanitario del Suem 118 e il medico legale. La Polizia Stradale ha disposto la chiusura totale al traffico della SS 107 dalle 23.30 del 19 giugno alle 5.30 del 20 giugno, con deviazione della circolazione su percorsi alternativi per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso intorno alle 5.40. (redazione@corrierecal.it)

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