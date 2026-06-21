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Almasri condannato dal Tribunale di Tripoli

Pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per “aver violato i diritti dei detenuti”

Pubblicato il: 21/06/2026 – 22:08
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Almasri condannato dal Tribunale di Tripoli
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Il Tribunale penale di Tripoli ha condannato Osama Najeem Almasri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per “aver violato i diritti dei detenuti”, secondo quanto riportano media libici. Per l’ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte penale internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.

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