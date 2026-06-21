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la tragedia nel milanese

Ragazzi morti in un canale, arrestato il conducente dell’auto

E’ un 19enne: aveva valori all’alcol test tre volte superiori al limite

Pubblicato il: 21/06/2026 – 13:39
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Ragazzi morti in un canale, arrestato il conducente dell’auto
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MILANO E’ accusato di omicidio stradale plurimo aggravato Gabriele Popovici, 19 anni, che all’alba di oggi era alla guida di una Audi A2, sulla quale viaggiavano altri otto giovani (senza cinture di sicurezza) tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, tre dei quali sono morti, dopo che la macchina è finita nel canale Villoresi a Senago (Milano), nel mezzo del Parco delle Groane. Dai primi test effettuati, il suo tasso alcolemico nel sangue era di tre volte superiore al consentito. Al momento si trova ancora in ospedale a Niguarda, in stato di shock, in attesa dell’attuazione del provvedimento di arresto. (Ansa)

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