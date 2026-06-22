Lamezia, FdI scuote il Comune. Ferro: «Compromesso il rapporto di fiducia con Murone, il sindaco ora cambi passo»

l’affondo

LAMEZIA TERME «Il rapporto di fiducia con il sindaco Mario Murone è molto compromesso, ora il sindaco cambi passo». Fratelli d’Italia con la leader regionale Wanda Ferro scuote il Comune di Lamezia Terme lanciando un duro j’accuse all’indirizzo del sindaco, che a dire dei meloniani in questo anno di amministrazione comunale ha assunto «atteggiamenti irrispettosi nei confronti di quello che è stato il partito più votato alle elezioni del 2026». Con lo “stato maggiore” del partito al fianco – dal senatore Fausto Orsomarso agli assessori regionali Antonio Montuoro e Giovanni Calabrese, ai consiglieri regionali Angelo Brutto, Luciana De Francesco, Daniela Iiriti e Filippo Pietropaolo, per arrivare ai dirigenti di Fratelli d’Italia Lamezia tra cui l il segretario Gino Vescio, la Ferro in una conferenza stampa in fila i vari passaggi che hanno determinato «un evidente deterioramento dei rapporti tra noi e il sindaco Murone: non siamo qui per dare alcuna spallata, il problema non è il numero degli assessori o il rafforzamento delle deleghe, il punto riguarda il rapporto fiduciario che si è molto compromesso per il mancato rispetto degli impegni assunti, il mancato coinvolgimento nelle scelte e per la costante compressione degli spazi per Fdi, a differenza invece di quanto avvenuto con altri partiti della coalizione. Ci sono stati poi – prosegue Ferro – altri passaggi – come le dimissioni della nostra assessore Giulia Bifano, fatte passare per dimissioni personali quando le motivazioni erano anche altre – che hanno portato all’incrinatura attuale dei rapporti. Abbiamo cercato di evitare che la situazione degenerasse con la ricerca costante del dialogo ma questo non è avvenuto e le nostre richieste sono state puntualmente disattese.

«Consiglieri liberi di fare le loro valutazioni»

Fratelli d’Italia non esce dalla maggioranza ma punta decisamente i piedi e crea una “faglia” profonda nella coalizione che sostiene il sindaco Murone: nell’incontro con i giornalisti la Ferro sottolinea che i consiglieri comunali eletti con FdI «sono liberi di fare le proprie valutazioni, ma questa loro autonomia non modifica il giudizio politico del partito nei confronti dell’azione del sindaco, rispetto alla cui azione al momento non ci ritroviamo. Murone ha il diritto e il dovere di esercitare le sue prerogative ma ha anche la grande responsabilità di tenere unita la coalizione e ascoltarne le proposte rispettandone le sensibilità affinché tutto possa proseguire in modo efficace». La conclusione di Wanda Ferro: «Esprimiamo queste valutazioni con rammarico, ma anche con la consapevolezza di aver sempre agito con correttezza e lealtà. Continueremo a difendere gli impegni assunti con i cittadini e a tutelare il ruolo e la dignità politica di Fratelli d’Italia. Questo non significa auspicare la caduta dell’amministrazione comunale, alla quale auguriamo di proseguire il proprio lavoro. Significa però affermare con chiarezza che, allo stato attuale, Fratelli d’Italia non si riconosce più nelle modalità con cui sono stati gestiti i rapporti politici all’interno della coalizione». (a. c.)

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