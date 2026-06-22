L’annuncio del ministro Giuli, l’Ecce Homo farà tappa a Reggio Calabria

un ponte culturale

REGGIO CALABRIA L’opera Ecce Homo di Antonello da Messina, attualmente custodita a L’Aquila, farà tappa a Messina, Reggio Calabria e prima ancora a Palermo. Lo ha annunciato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in una lettera inviata a Il Foglio, a proposito dell’intervista rilasciata allo stesso quotidiano dal vicepresidente della Camera dei deputati in cui chiedeva al Ministro della Cultura di destinare l’opera “Ecce Homo” di Antonello da Messina a Palermo, per riunirla all'”Annunziata”, custodita a Palazzo Abatellis. “Ho letto l’intervista del vicepresidente della Camera dei Deputati, l’amico Giorgio Mulè – scrive Giuli – e mi pregio di anticipare al mio ‘Fogliuzzo’ che il quadro Ecce Homo di Antonello da Messina, residente a L’Aquila e domiciliato nell’Italia tutta, si recherà a Messina e a Reggio Calabria, per realizzare un ponte (culturale) sullo Stretto, ma il suo primo passaggio in Sicilia avverrà a Palermo dove Madre (Annunciata) e Figlio (Ecce Homo) troveranno il ricongiungimento famigliare invocato dall’onorevole Mulè. Affettuosi saluti a tutti, in modo speciale alla vostra Ipazia col Gin tonic (copyright Giuli/Buttafuoco)”.