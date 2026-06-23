Calabria al femminile, a Zambrone il museo diffuso delle donne che hanno fatto la storia

Arte e memoria

VIBO VALENTIA Ventitré donne che, in epoche e contesti diversi, hanno contribuito a costruire l’identità della Calabria. Sono i ritratti che compongono il “Museo a cielo aperto – Calabria al femminile”, unico del genere in Italia e inaugurato a Zambrone, in provincia di Vibo Valentia, nelle giornate del 20 e 21 giugno. Diciotto le opere scultoree realizzate dall’artista Antonio La Gamba che raccontano un patrimonio di esperienze umane, culturali, spirituali e civili che rischiava di rimanere disperso tra le pieghe del tempo. All’inaugurazione, accompagnata dalla benedizione di don Nicola Berardi, vicario zonale della Vicaria di Tropea, hanno partecipato il prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, una rappresentanza del Comando provinciale e della Stazione dei Carabinieri di Zungri diretta dal comandante Francesco Casile, il presidente della Provincia di Vibo Valentia e sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina, gli amministratori comunali di Zambrone e numerosi sindaci provenienti da tutte le province della Calabria: Amantea, Bagnara, Dipignano, Locri, Mileto, Reggio Calabria, San Sostene, Sellia Marina, Sersale, Tropea, Zagarise, intervenuti in rappresentanza delle comunità che hanno dato i natali alle donne immortalate nel Museo. All’evento ha preso parte anche la scrittrice Bianca Tragni, che ha offerto una lettura intensa del ruolo delle donne nella storia e nella costruzione dell’identità dei territori.

La rassegna “Trame di Donna – Incontri con la Calabria al femminile”, dedicata nella sua prima edizione a Gianna Maria Canale, ha accompagnato l’inaugurazione del Museo attraverso momenti di approfondimento culturale, musica, poesia e teatro, offrendo ulteriori occasioni di riflessione sul ruolo delle donne nella costruzione della nostra identità collettiva. Il “Riconoscimento Trame di Donna” è stato conferito a Regina Schrecker, madrina dell’evento e figura di rilievo internazionale nel mondo della moda e della creatività; a Caterina Muggeri, per il lungo e generoso impegno svolto nella Croce Rossa Italiana; e a Caterina Contartese, sindaco di Rombiolo, la più giovane prima cittadina della provincia di Vibo Valentia.

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