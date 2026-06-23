Scontro tra uno scooter e un’auto, muore un 16enne di Bisignano

la tragedia

COSENZA Un giovane di 16 anni, A. G., di Bisignano, è morto per le gravissime lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Secondo quanto si è appreso, per cause ancora in via di accertamento il giovane a bordo del suo scooter si è scontrato con un’auto L’impatto è stato particolarmente violento e le condizioni del ragazzo sono apparse subito molto serie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane motociclista prima del trasferimento in ospedale a Cosenza dove il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Nonostante i grandi sfori dei sanitari però il giovane non ce l’ha fatta: la sua scomparsa ha creato grande sgomento nella comunità di Bisignano. (redazione@corrierecal.it)

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