Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
tragedia a milano
Vigile muore in moto mentre insegue un Suv fuggito al posto di blocco
Il 35enne è deceduto al Niguarda per le ferite riportate nell’incidente
Pubblicato il: 23/06/2026 – 7:08
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Un agente della Polizia locale di Milano è morto nel corso della notte mentre inseguiva un Suv che non si sarebbe fermato a un posto di blocco. L’uomo è deceduto all’ospedale Niguarda, dove era stato trasportato dopo il grave incidente. Sono in corso le indagini per accertare l’esatta dinamica della tragedia: dal motivo per cui l’auto di grossa cilindrata non si sarebbe fermata all’alt, fino alle cause della caduta dell’agente motociclista, ritrovato a terra dopo essere stato disarcionato dal mezzo. L’uomo è morto in seguito alle ferite riportate nell’impatto.
(Foto MilanoToday)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali