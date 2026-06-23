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tragedia a milano

Vigile muore in moto mentre insegue un Suv fuggito al posto di blocco

Il 35enne è deceduto al Niguarda per le ferite riportate nell’incidente

Pubblicato il: 23/06/2026 – 7:08
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Vigile muore in moto mentre insegue un Suv fuggito al posto di blocco
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Un agente della Polizia locale di Milano è morto nel corso della notte mentre inseguiva un Suv che non si sarebbe fermato a un posto di blocco. L’uomo è deceduto all’ospedale Niguarda, dove era stato trasportato dopo il grave incidente. Sono in corso le indagini per accertare l’esatta dinamica della tragedia: dal motivo per cui l’auto di grossa cilindrata non si sarebbe fermata all’alt, fino alle cause della caduta dell’agente motociclista, ritrovato a terra dopo essere stato disarcionato dal mezzo. L’uomo è morto in seguito alle ferite riportate nell’impatto.

(Foto MilanoToday)

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