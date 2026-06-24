Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:20
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la vertenza

«Totale chiusura dell’azienda». Sit-in di protesta dell’Ugl Trasporto aereo contro Sacal Handling

Amodeo: la società ci esclude dal confronto, e da 15 anni per tanti si trascina il lavoro precario

Pubblicato il: 24/06/2026 – 15:12
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Totale chiusura dell’azienda». Sit-in di protesta dell’Ugl Trasporto aereo contro Sacal Handling
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

LAMEZIA TERME Sit-in di protesta del sindacato Ugl Traporto aereo all’aeroporto di Lamezia Terme. La protesta è indirizzata contro i vertici della Sacal Handling e riguarda due questioni principali: l’esclusione dell’Ugl dalla contrattazione aziendale e la mancata stabilizzazione dei lavoratori precari. A spiegare le ragioni della mobilitazione è Luciano Amodeo, segretario regionale di Ugl Trasporto aereo. «Siamo qui – dice Amodeo – per rivendicare i diritti dei lavoratori, sanciti dal contratto e dalla legge, denunciando la totale chiusura dell’azienda nei confronti dell’Ugl. Nonostante la nostra richiesta di rinvio, dovuta a una convocazione arrivata appena 36 ore prima dell’incontro, la società ha proseguito la trattativa con le altre sigle sindacali, escludendoci di fatto dal confronto e contribuendo ad aumentare le divisioni sindacali. Un altro tema centrale – spiega il segretario di Ugl Trasporto aereo – riguarda il lavoro precario, una condizione che si trascina da oltre 15 anni. Molti lavoratori stagionali sono costretti ogni anno a partecipare a nuovi bandi che, in alcuni casi, sono stati modificati nelle clausole, penalizzando chi aveva maturato esperienza e professionalità nel settore. A ciò si aggiunge il tema dello sviluppo occupazionale. Nonostante i consistenti investimenti pubblici nel sistema aeroportuale calabrese, che avrebbero dovuto generare nuova occupazione e una crescita graduale dell’aeroporto, persistono forti criticità organizzative, con carenza di personale, eccessiva polivalenza dei ruoli e l’applicazione unilaterale di istituti contrattuali che richiederebbero invece – conclude Amodeo – un confronto con le organizzazioni sindacali».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
AEROPORTO LAMEZIA
AMODEO
Importanti
protesta
protsta contro sacal
Sacal
SIT IN
Ugl
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x