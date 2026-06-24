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la trattativa
Villa Certosa, venduta ad Al Thani la storica dimora dei Berlusconi
Fininvest conferma la cessione
Pubblicato il: 24/06/2026 – 14:16
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Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest, «conferma di aver accettato una proposta vincolante formulata da un soggetto straniero per la cessione di Villa Certosa». Lo afferma un portavoce di Fininvest dopo le indiscrezioni raccolte da ‘La Nuova Sardegna’ sulla vendita della dimora ‘storica’ in Sardegna di Silvio Berlusconi a Constellation hotels holding, società di investimenti con sede in Lussemburgo, braccio immobiliare della famiglia qatariota Al Thani, soprattutto dello sceicco Hamad bin Jassim.
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