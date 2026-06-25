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l’inchiesta sul traffico di droga

Blitz contro il clan Mazzei, 10 arresti

Nuovo colpo della Dda di Catania contro la criminalità organizzata

Pubblicato il: 25/06/2026 – 11:38
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Blitz contro il clan Mazzei, 10 arresti
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CATANIA La Squadra mobile della Questura di Catania, coordinata dallo Sco, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di dieci indagati nell’ambito di un’inchiesta della Dda Etnea sul clan Mazzei e su un’organizzazione che trafficava droga avvalendosi del metodo mafioso. Il provvedimento, emesso du richiesta della Procura, fa seguito agli interrogatori preventivi del 18 giugno e si ricollega a quello eseguito lo scorso 8 giugno nei confronti di 20 indagati destinatari di una misura cautelare per associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti detenzione di armi da guerra, armi comuni da sparo e armi clandestine e tentato omicidio.

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