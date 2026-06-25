Confagricoltura: «Bene l’intesa sul latte, ma non è la soluzione definitiva»

l’accordo

Confagricoltura accoglie positivamente l’intesa sul prezzo del latte raggiunto ieri sera dopo un serrato confronto al tavolo convocato al MASAF, alla presenza del ministro Lollobrigida. L’accordo attesta un cambio di rotta rispetto agli ultimi sei mesi, in cui il prezzo stabilito aveva avuto un andamento decrescente. Il tavolo di ieri ha infatti concordato una quotazione in aumento sui prossimi sei mesi: 48 centesimi per luglio e agosto, 49 centesimi per settembre e ottobre, e 50 centesimi per novembre e dicembre. Le produzioni in esubero, invece, saranno oggetto di trattativa tra le singole aziende e gli acquirenti. Per affrontare la crisi scaturita anche dalla sovrapproduzione, il tavolo ha concordato di mantenere per i prossimi sei mesi i quantitativi produttivi medi del 2025. «L’intesa non è una soluzione definitiva ai problemi del settore, ma è un passo avanti importante perché cerca di dare stabilità al comparto in un momento di forte fluttuazione del mercato europeo e mondiale – commenta Alberto Statti, componente di Giunta di Confagricoltura intervenuto al MASAF -. L’export sta trainando bene il settore, ma i costi di produzione stanno superando i 50 centesimi, raggiungendo anche i 55 centesimi in alcune aree, creando forte preoccupazione tra gli operatori».

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