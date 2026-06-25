Terremoto in Venezuela: finora 164 morti, 10mila dispersi

tragedia immane

ROMA È salito ad almeno 164 morti e quasi 1.000 feriti il nuovo bilancio provvisorio del violento sisma che ha colpito nella notte scorsa il Venezuela. Oltre 10.000 persone risultano disperse. Lo riferisce Sky News, che riporta quanto emerge da un sito web creato per rintracciare le persone scomparse condiviso online sui social dai leader dell’opposizione venezuelana. Molti dei leader dell’opposizione si trovano all’estero a causa del regime al potere, ma continuano a fornire aggiornamenti umanitari. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato