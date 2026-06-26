Caldo africano senza tregua, nel weekend punte fino a 40 gradi

le previsioni

ROMA L’ultima settimana di giugno termina con un robusto anticiclone di matrice africana tra Mediterraneo ed Europa. Dopo i record di caldo su Francia e Isole Britanniche, la bolla calda nei prossimi giorni si sposterà verso i settori orientali del continente con anomalie positive di temperatura anche di 12-14 gradi specie tra Germania e Polonia. Oggi ci saranno condizioni meteo per lo più asciutte in Italia anche se nel pomeriggio saranno possibili acquazzoni e temporali sparsi su Alpi, Appennino e zone interne delle Isole Maggiori. Nel corso del fine settimana l’instabilità si attenuerà un po’ anche se temporali di calore saranno sempre possibili. Ulteriore aumento delle temperature invece con anomalie positive anche di 6-8 gradi specie al Centro-Nord. Su Pianura Padana e zone interne del Centro si potrebbero localmente toccare anche i +40/41 gradi. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo italiano mostrano ancora, per l’inizio della prossima settimana, l’anticiclone disteso verso l’Europa orientale con caldo intenso sull’Italia. Con l’arrivo di luglio però diversi modelli iniziano a ipotizzare un’attenuazione del caldo con i massimi dell’alta pressione sull’Atlantico e aria più fresca in arrivo sull’Europa. Possibile rientro in media delle temperature e qualche temporale in più sull’Italia.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord: al mattino tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi e Appennino e in sconfinamento sulle pianure specie al Nord-Ovest. In serata condizioni meteo di nuovo in miglioramento con graduali schiarite. Al Centro: al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni o con al più qualche velatura in transito. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino tra Lazio e Abruzzo e in movimento verso le pianure del versante tirrenico. In serata rapido miglioramento con graduali schiarite. Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni generalmente stabili su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne peninsulari e delle Isole e in movimento verso le pianure, localmente fin sulle coste specie tra Campania e Calabria. In serata e in nottata tornano stabilità e progressive schiarite ovunque. Temperature minime stabili o in lieve calo da Nord a Sud, massime stazionarie o in lieve generale aumento su tutta l’Italia.

Previsioni meteo per domani

Al Nord: al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o con qualche velatura in transito. Al pomeriggio instabilita’ in aumento con sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi e Appennino e con sconfinamenti sulle pianure specie al Nord-Ovest. In serata tempo in miglioramento con graduali schiarite, salvo residue precipitazioni sui settori alpini. Al centro: al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio qualche acquazzone o temporali in sviluppo nelle zone interne, specie tra bassa Umbria e settori interni tra Lazio e Abruzzo. In serata rapido miglioramento con graduali schiarite. Al Sud e sulle Isole: al mattino condizioni generalmente stabili su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne peninsulari e delle Isole Maggiori, con fenomeni in movimento sul versante tirrenico, localmente fin sulle coste specie sulla Calabria. In serata torna la stabilità con progressive schiarite ovunque. Temperature minime generalmente stazionarie in Italia o in lieve rialzo al Sud, massime in generale lieve aumento su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domenica

Al Nord: al mattino tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi e Appennino e in sconfinamento sulle pianure specie al Nord-Ovest. In serata condizioni meteo di nuovo in miglioramento con graduali schiarite. Al centro: al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni o con al più qualche velatura in transito. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino tra Lazio e Abruzzo e in movimento verso le pianure del versante tirrenico. In serata rapido miglioramento con graduali schiarite. Al Sud e sulle Isole: al mattino condizioni generalmente stabili su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne peninsulari e delle Isole e in movimento verso le pianure, localmente fin sulle coste specie tra Campania e Calabria. In serata e in nottata tornano stabilità e progressive schiarite ovunque. Temperature minime stabili o in lieve calo da Nord a Sud, massime stazionarie o in lieve generale aumento su tutta l’Italia.

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