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Scoperta una piantagione di papavero da oppio nel Reggino: sequestrate 500 piante

L’intervento della Polizia di Stato a Brancaleone. Le piante, già in fase di maturazione, sono state estirpate su disposizione della Procura

Pubblicato il: 26/06/2026 – 8:40
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Scoperta una piantagione di papavero da oppio nel Reggino: sequestrate 500 piante
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BRANCALEONE La Polizia di Stato ha rinvenuto in località Capo Spartivento – Pantano del Comune di Brancaleone, su un’area di un migliaio di metri quadri, 500 piante illecitamente coltivate di “papaver somniferum”, meglio noto come papavero da oppio, tutte già in fase di completa maturazione.
L’attività è stata svolta nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio dai poliziotti del Commissariato di Polizia di Stato di Roghudi-Condofuri, coadiuvati da personale del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Reggio Calabria. L’Autorità Giudiziaria, debitamente informata, ha disposto l’estirpazione ed il sequestro di tutte le piante illecitamente coltivate.

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