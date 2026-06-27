Amministrative Cosenza, Azione c’è (ma per adesso si tiene le mani libere): «Nessun candidato sindaco»

dopo l’ipotesi alimena

COSENZA «Azione ad oggi non hai mai espresso nessun nome rispetto a un eventuale candidato a sindaco per le prossime elezioni comunali che si terranno nella città bruzia, diversamente quindi dalle “indiscrezioni” circolate nei giorni scorsi e non assolutamente veritiere»: è la linea emersa ieri sera nella “Sala degli Stemmi” della Provincia di Cosenza, durante il primo consiglio direttivo di Azione. Il riferimento è all’ipotesi – riportata QUI dal Corriere della Calabria – di una probabile candidatura a sindaco dell’attuale consigliere dem Francesco Alimena (ex capogruppo e delegato Cis prima dello strappo con il sindaco Franz Caruso) caldeggiata da alcuni esponenti del Pd cosentino come Nicola Adamo, ipotesi finora mai smentita dai diretti interessati.

Durante i lavori – ai quali erano presenti anche il presidente regionale Giuseppe Graziano, il segretario regionale Francesco De Nisi oltre alla neo segretaria provinciale Stefania Postorivo e al nuovo presidente Nico De Bartolo e agli stessi componenti del direttivo – si è discusso in particolar modo dell’organizzazione interna, territoriale e di base del partito; tra i diversi temi affrontati, quelli della sanità, della sicurezza e delle politiche sociali.

Verso il voto della primavera 2027

Tra gli argomenti trattati, anche le ormai prossime elezioni amministrative che si terranno in diversi comuni tra i quali la stessa Cosenza. «Azione siederà certamente – in linea con i propri principi e valori politici – ai tavoli per confrontarsi su programmi ed eventuali candidature» fanno sapere gli esponenti cosentini del partito di Calenda. Dal confronto sono risultate ben chiare quali siano le sfide da affrontare e, soprattutto, «l’impegno e il senso di responsabilità che accompagneranno ciascun componente. Azione vuole vivere i territori, lavorare in favore di una politica che abbia come interlocutori i cittadini, quindi la promozione di politiche attente ai loro bisogni e necessità senza, naturalmente, dimenticare o tralasciare tutto ciò che di positivo esiste e che chiede di essere valorizzato».

«È iniziata una nuova stagione politica dove Azione sarà protagonista con la propria voce, le proprio idee, le proprie proposte e con una presenza costante e vera su tutti i territori». (euf)

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