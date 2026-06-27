Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico

soccorsi sul posto

ROMA Il marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella risulta disperso nel lago di Vico. Secondo quanto si apprende da più fonti sul posto, – come riporta l’Ansa – l’uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso: non è ancora chiaro se si sia tuffato o se sia caduto. In località Fiorò sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118 e sono in arrivo i nuclei sommozzatori dell’Arma e dei pompieri.