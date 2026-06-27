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soccorsi sul posto

Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico

Era su una barca con la moglie, in arrivo i nuclei dei sommozzatori

Pubblicato il: 27/06/2026 – 19:19
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Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico
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ROMA Il marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella risulta disperso nel lago di Vico. Secondo quanto si apprende da più fonti sul posto, – come riporta l’Ansa – l’uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso: non è ancora chiaro se si sia tuffato o se sia caduto. In località Fiorò sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118 e sono in arrivo i nuclei sommozzatori dell’Arma e dei pompieri. 

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