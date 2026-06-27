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Strage di Ustica: il Governo si opporrà alla richiesta di archiviazione

Lo rende noto un comunicato diffuso da Palazzo Chigi

Pubblicato il: 27/06/2026 – 21:16
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Strage di Ustica: il Governo si opporrà alla richiesta di archiviazione
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“Il Governo, tramite l’Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Ustica”. Lo rende noto un comunicato diffuso da Palazzo Chigi. “L’udienza nel corso della quale il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione è stata fissata – precisa la nota – per il prossimo 30 settembre”. “Allo stato attuale – si legge – non è ancora possibile procedere alla costituzione di parte civile, poiché il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. 

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